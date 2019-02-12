هوايات النجوم: مصطفى شعبان يعشق صيد البط ونانسي تشاهد أفلام الكارتون

كغيرهم من الأشخاص العاديين يملك كل منهم هواية محددة، وتختلف هوايات النجوم عن غيرهم من الأشخاص العاديين بحسب ميولهم للأشياء التي يفضلونها، فمن المعروف أن مصطفى شعبان يهوى صيد البط من موسم لآخر، ويطير بين البلدان الأوربية للحاق بها، كما أنه يعشق قضاء وقت طويل مع الخيول العربية التي يمتلك منها الكثير.

أما الفنانة نانسي عجرم فتقضي أوقات فراغها في مشاهدة الأعمال الكرتونية وبالأخص توم وجيري، وهذه أهم هوايات نانسي والتي زادت بعد أن أصبحت هوايات ابنتها أيضاً.

وكشف الفنان عزت أبو عوف عن هوايته الخاصة والتي يعتبرها الكثيرون من أغرب الهوايات، وهي غسيل السيارات التي يملكها بنفسه، حيث يجد نفسه في هذا الأمر بشكل كبير، ويسعد في قضاء وقته أثناء ممارسة هذه الهواية.

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أيضاً الفنان أحمد السقا المعروف عنه عشقه للخيول والأسلحة وقيادة السيارات، فهذه الأشياء أهم الهوايات التي يفضلها أحمد السقا ويسعى لممارستها في أوقات فراغه من وقت لآخر. وهي الهواية التي يعشقها الفنان عاصي الحلاني، وأعرب عن ذلك في أكثر من لقاء تلفزيوني بل إنه يمتلك اسطبل خيل كبيراً في منطقة الحلانية التي يسكن فيها.

الفنانة مي عز الدين من جانبها تعشق العمل اليدوي خصوصاً التطريز، وأعلنت عن ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، فيما تهوى الفنانة ياسمين صبري السباحة، وحصلت على العديد من الميداليات الذهبية فيها.

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أما الفنان أحمد مكي فهوايته هي تربية الطيور، وبالأخص الحمام والعصافير، وأصبح من كثرة فهمه في هذا الأمر طبيباً ومداوياً للطيور، كما أنه وصل إلى أنه يعلم الطيور بعض الكلمات التي ترددها خلفه.