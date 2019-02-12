بيرين سات تنبّه: هذا المرض ليس معدياً

بمناسبة اليوم العالمي للصرع، وجّهت الممثلة التركية بيرين سات رسالة توعية حول المرض، مؤّكدة أنّ "الصرع ليس معدياً"، وقالت "يمكن للمصابين بالصّرع الذّهاب إلى المدرسة والتعلّم والعمل والزواج وإنجاب الأطفال".

وتابعت بيرين في رسالتها "يمكن السيطرة على الصرع بمعدّل عالٍ من العلاج الصحيح والمستمر".

ثم دعت للمشاركة في النشاطات التوعوية التي تقام في اليوم العالمي للصرع.

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من جهة ثانية، رفضت بيرين الردّ على ما قيل عن خلافات بينها وبين زميلتها هازال كايا، وفضّلت التزام الصمت وعدم التعليق.

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