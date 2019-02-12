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بمناسبة اليوم العالمي للصرع، وجّهت الممثلة التركية بيرين سات رسالة توعية حول المرض، مؤّكدة أنّ "الصرع ليس معدياً"، وقالت "يمكن للمصابين بالصّرع الذّهاب إلى المدرسة والتعلّم والعمل والزواج وإنجاب الأطفال".
وتابعت بيرين في رسالتها "يمكن السيطرة على الصرع بمعدّل عالٍ من العلاج الصحيح والمستمر".
ثم دعت للمشاركة في النشاطات التوعوية التي تقام في اليوم العالمي للصرع.
من جهة ثانية، رفضت بيرين الردّ على ما قيل عن خلافات بينها وبين زميلتها هازال كايا، وفضّلت التزام الصمت وعدم التعليق.
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كانت هذه تفاصيل خبر بيرين سات تنبّه: هذا المرض ليس معدياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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