شيرين عبد الوهاب: "أنا طلبت الزواج من حسام حبيب أولًا"

في حوار مسجّل منذ شهرين مع الإعلامية وفاء كيلاني في برنامج "تخاريف"، تحدّثت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زواجها من الفنان حسام حبيب بعد فترة صداقة بينهما دامت لما يقرب من الخمس سنوات، وسخرت من تلميح البعض أن الزواج تم سريعاً لإخفاء فضيحة، مؤكدة أنها اليوم في أسعد حالاتها.

وعن زواجها من حسام حبيب قالت شيرين: جمعتني علاقة صداقة قوية بحسام حبيب وتحولت هذه الصداقة إلى حب عند وقوفه بجانبي أثناء مروري بأزمة نفسي حادة"

وتابعت قائلة: دعاني يوما على العشاء، وعندما رأيته شعرت أني أحبه للمرة الأولى وقلت له: هو احنا ينفع نتجوز".. ليرد عليها قائلًا: لو كنتي صبرتي شوية كنت أنا اللي عرضت عليكي.

وعن غيرة حسام عليها قالت إنه غيور جدًا عليها وأنها تحب الرجل الغيور بشكل عام، مشيرة إلى أنه يملك الكثير من صفات والدهاوقالت: ربنا كرمني بزوج زي حتة الألماظ، وصاحب قلب نقي وصافي.

ورفضت عبد الوهاب المقارنة بين أزواجها الثلاثة لأنها لا تحب الكذب، وأكدت أنها شعرت مع كل واحد منهم بشكل من أشكال السعادة، ولكنها الأن تعيش أسعد ايامها.

وسخرت شيرين من شائعات حملها المتكررة وقالت أن أولها ظهر بعد ثلاثة أيام فقط من الزفاف، مع تلميحات بأن الزواج تم سريعا لاخفاء الفضيحة، وقالت: طبعا أتمنى انجاب طفل من حسام حبيب، ولكنني لم أتزوجه لاخفاء الفضيحة.

شيرين أشارت في رد على سؤال لوفاء، أنها تصلي طوال عمرها ولكنها ليست مواظبة على الصلاة، بسبب ولع زوجها حسام بالمانكيير، وقالت: حسام مجنون مانكيير وبادكيير ولذلك لا أصلي أبدًا بها لأنني أرى انني غير نظيفة.

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وكشفت شيرين، عن أنها كانت تتمنى الزواج من طبيب نفسي، لأنها تعاني من "الوسواس القهري"، وذهبت لأكثر من طبيب ليعالجها، وحاليا تعالج عند دكتور أمريكي وتستعين بمترجم، مؤكدة أنها تستعين بطبيب لأنها لا تؤيد أن تتحدث مع صديقاتها في أسرار يستغلونها فيما بعد.

وتابعت مؤكدة إنها أخذت أدوية لمحاربة الوسواس القهري الذي عانت به بعد إنجابها ابنتيها مريم وهنا، حيث أنها تتخيل أشياء لا تحدث في الحقيقة، مشيرة إلى أنها تعافت من هذا الوسواس، ولكنها ما زالت تخضع للعلاج.

واعترفت أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، وقالت: ربنا يسامحني ويغفرلي، وهي تجربة صعبة أتمنى أن لا يجربها أي شخص.

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