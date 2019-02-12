عادل إمام يكثف تصوير «فالنتينو».. والمخرج يمنع الإجازات

يكثف النجم عادل إمام تصوير مشاهد مسلسله الجديد «فالنتينو»، حيث يصور فريق العمل يوميًا بدون إجازات للحاق بموسم شهر رمضان المقبل.

ويحاول المخرج رامي إمام الانتهاء من تصوير 5 حلقات خلال الشهر الجاري، لتسليمها إلى الفضائية التي سيعرض عليها المسلسل في شهر رمضان المقبل.

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ويعد مسلسل «فالنتينو» التعاون الأول بين الزعيم والشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، الذي انتهى من كتابة ما يقرب من 20 حلقة، ويعكف حاليًا على كتابة الـ10 حلقات المتبقين.

والمسلسل من بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز وعبلة كامل، وفاء صادق، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.