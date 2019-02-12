عمرو الليثي يخضع للتنويم المغناطيسي في برنامجه "واحد من الناس"

خضع الإعلامي عمرو الليثي للتنويم المغناطيسي خلال برنامجه واحد من الناس، وذلك بعد أن استضاف المتخصص في الألعاب السحرية والخداع البصري بسام شرف، والذي قرر إنشاء أول أكاديمية لتعليم مهارات خفة اليد والخداع البصري.

وطلب بسام من إدارة البرنامج أي فرد منهم للمشاركة في إحدى الألعاب وهي التنويم المغناطيسي، وقام بتنويم الإعلامي عمرو الليثي، ونفذ معه لعبة أثارت ضجة كبيرة لعمرو الليثي، الذي أكد أنه لم يعد يتفهم ما يقوم به هذا الشخص تمامًا، كما قدم عددًا من الألعاب السحرية بالكوتشينة، والتي أذهلت كافة المتواجدين بالأستديو، ورفض تمامًا الكشف عن تفاصيل هذه الألعاب، بالرغم من سؤال عمرو الليثي له أكثر من مرة.

يشار إلى أن الإعلامي عمرو الليثي تولى مؤخرًا رئاسة قناة النهار وعاد لتقديم برنامجه واحد من الناس، والذي يستضيف من خلاله عددًا من الشخصيات العامة ويحاورها ويسعى لإظهار الكثير من الجوانب الشخصية لها، كما يسعى أيضًا لمساعدة الكثيرين من المرضى والمحتاجين من خلال جمع بعض التبرعات لهم.

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