روبي لاعبة أكروبات في «حملة فرعون»

تشارك الفنانة روبي ضمن فريق عمل فيلم «حملة فرعون»، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، حيث تقدم خلال الفيلم شخصية مقدمة عروض أكروبات بالسيرك.

حيث بدأت تصوير مشاهدها منذ أمس السبت، ولمدة يومين، حيث يشارك في بطولة الفيلم عمرو سعد، محمود عبد المغني، رامز أمير، أحمد التهامي، وحمدي الميرغني، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن تأليف كريم حسن بشير.

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يشار إلى أن الفنانة روبي يعرض لها حاليًا على شاشة قناة ON E مسلسل «أهو ده اللي صار»، والذي يشارك في بطولته أحمد داود، هشام إسماعيل، سوسن بدر، علي الطيب، محمد فراج، أروى جودة، محمود البزاوي، إلهام عبد البديع، هبة عبد الغني، وعماد إسماعيل، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حاتم أحمد.

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة روبي السينمائية فيلم «عيار ناري»، والذي شارك في بطولته أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، وسامي مغاوري، ومن إخراج كريم الشناوي، ومن تأليف هيثم دبور.

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ومن آخر أعمالها الدرامية مسلسل «رمضان كريم»، الذي عرض في رمضان 2017، والذي شارك في بطولته ريهام عبد الغفور، سيد رجب، شريف سلامة، كريم الأبنودي، وسلوى عثمان، ومن إخراج سامي عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عبد الله.