ميشيل أوباما تقتحم حفل «جرامي».. وتؤكد: الموسيقى كشفت أسراري.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، حفل توزيع جوائز “جرامي” الموسيقية بمدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

ميشيل أوباما فاجأت الحاضرين في الحفل بصعودها على المسرح، بعدما دعتها مقدمة الحفل أليشيا كيز، للصعود وللحديث عن تأثرها بالموسيقى وكيف تغيرت حياتها بسبب الموسيقى.

وكالة أنباء “رويترز”، ذكرت أن ميشيل أوباما لقيت استقبالا حارا من الحاضرين عن طريق التصفيق الحار والهتافات العالية في بداية حديثها، وقالت ميشل في كلمة لها: “ساعدتني الموسيقى على أن أروي حكايتي”، وذلك في إشارة منها إلى مذكراتها التي تحمل عنوان Becoming.

زوجة باراك أوباما البالغة من العمر 55 عاما، أضافت: سواء كنا نحب موسيقى الريف أو الراب أو الروك، فإن الموسيقى تساعدنا على مشاركة مشاعرنا وأفراحنا وآمالنا ومباهجنا.. تسمح لنا بأن نستمع لبعضنا ونتقارب من بعضنا البعض”.

يشار إلى أن ميشيل أوباما تقوم بجولة حاليا للترويج إلى مذكراتها التي صدرت في الولايات المتحدة والعالم مترجمة لثمان وعشرين لغة.