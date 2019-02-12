شيرين عبدالوهاب: حاولت الانتحار أكثر من مرة.. وزوجي حرّم عليّ «القبلات»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، العديد من أسرارها الشخصية وقصة زواجها من الفنان حسام حبيب.

شيرين عبدالوهاب، قالت خلال لقائها في برنامج «تخاريف»، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع عبر فضائية mbc: «صداقتي بحسام ممتدة منذ خمس سنوات، وساعدني في إحدى المرات كنت أمر بأزمة نفسية، وعزمني على العشاء».

وأضافت: «عندما رأيته وقتها أدركت أني أحبه، وقلت له ينفع نتجوز»، مؤكدة أن مهرها من حسام حبيب هو خمسة وعشرون قرشًا فقط لا غير.

وأشارت أن حسام غير كثيرًا في شخصيتها كما أنه منعها من السلام بالقبلات وذلك خوفًا عليها لأنه يرى أن الست حرمة، كما أنه غيور جدًا وأنها تحب الرجل الغيور.

وكشفت شيرين خلال الحلقة أنها تصلي ولكنها غير مواظبة، وزاد من ذلك أن زوجها مجنون بالمانيكير والباديكير، ولذلك لا تصلي أبدًا به لأنها ترى أن أظافرها غير نظيفة.

وعن أكثر الأشياء التي تخشى منها أكدت أنها تخشى من فقدان زوجها لأنها لن تتحمل فراقه لأنها وجدت السعادة الحقيقة معه.

الفنانة المصرية قالت: «أتلقى علاجًا نفسيًا لدى طبيب خاص بي في أمريكا ولكنه أفادني كثيرًا، وأتحدث مع الطبيب عن ما أشعر به بدلًا من أن أفشي سري لإحدى صديقاتي وبعدها تهددني بنشره».

وأوضحت أنها بعد إنجابها لابنتها مريم أصبحت تعاني من مرض «الوسواس القهري»، وهو أنها تتخيل أشياء غير موجودة في الأصل.

وعن محاولات الانتحار، قالت: «حاولت الانتحار أكثر من مرة بسبب ظروف صعبة مررت بها في حياتي».