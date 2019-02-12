داليا كريم تُحقق حلم الفنان اللبناني صلاح تيزاني

بيروت - لايف ستايل
قررت الإعلامية و مهندسة الديكور اللبنانية داليا كريم أن تخوض غمار مهمة جديدة في عالم الممثل اللبناني القدير صلاح تيزاني " أبو سليم " ,بخاصة مع حلول عيد الحب و تزامنه مع مرور 50 على زواجه.
وألقى برنامج " داليا و التجديد " انطلاقًا من العاصمة بيروت الضوء على تاريخ الفنان بالإضافة إلى شهادات من زملائه الفنانين وأبرزهم نقيب الممثلين المحترفين في لبنان نعمة بدوي و آخرين من الذين واكبوا مسيرة شخصية تركت بصمتها الخاصة في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية .
و قررت أيضًا أن تنتقل مع صلاح تيزاني و زوجته إلى الإمارات العربية المتحدة لتجمعهما مع ابنهما بعد سنوات من الغربة و كانت فسحة للقيام بالعديد من النشاطات احتفالًا بعيد الحب و الارتباط بين الفنان و شريكة حياته حيث مرت الرحلة إلى إمارة " أبو ظبي " بعدد من المحطات والتقوا هناك بالفنان اللبناني وديع الشيخ هناك والذي حرص على لقاء " أبو سليم " و الغناء له و تبادل الحديث بينهما بشأن الفن و الشهرة .
و عبّرت داليا كريم عن سعادتها بالحلقة التي اعتبرتها من أبرز الحلقات في برنامجها " داليا و التجديد " مشيرة إلى أن الممثل صلاح تيزاني يستحق كل التكريم في زمن غاب التقدير الرسمي عن يوميات كبار الفنانين في لبنان و باتت هناك ضرورة للمبادرات الفردية للتعبير عن الامتنان لهؤلاء الذين رفعوا راية الوطن عاليًا على المستوى الفني و الإبداعي.
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