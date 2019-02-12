شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عبد الرحمن وخالد الحجر يقودان ورش السيناريو والإخراج بالأقصر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بأن السيناريست ناصر عبد الرحمن سوف يقود ورشة السيناريو لأبناء الجنوب بالأقصر خلال الدورة الثامنة، من 15 إلى 21 مارس 2019 والتي تهدف إلى تطور أدوات كتاب السيناريو من الشباب والمبتدئين بمحافظات الجنوب .





بدأ ناصر حياته المهنية بفيلم "المدينة" 1999 للمخرج يسري نصر الله والذي نال استحسانًا نقديًا واسعًا، وحصل على العديد من الجوائز من مهرجان لوكارنو وقرطاج وجمعية الفيلم، كما قام بتأليف آخر أفلام المخرج العالمي يوسف شاهين "هي فوضى" في عام 2007 والذي شارك بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ، وعمل مرة أخرى مع المخرج يسري نصر الله في فيلم "جنينة الأسماك" عام 2008 والذي شارك بمهرجان برلين السينمائي الدولي وفاز بجائزة السيناريو من مهرجان وهران السينمائي ، كما ألف حين ميسرة، دكان شحاتة وكف القمر وله العديد من المسلسلات التليفزيونية.

وللمرة الثالثة على التوالي يقيم المهرجان ورشة الإخراج السينمائي لأبناء الصعيد للمخرج خالد الحجر والتي لاقت نجاحاً كبيراً في الأقصر على مدى الدورات السابقة، وأنتجت الورشة عددا من الأفلام قام بصنعها المتدربون بالورشة .





وكان أول فيلم يقدمه الحجر في مصر هو (أحلام صغيرة) عام 1993، وأعقبه بأفلام ( حب البنات ، مفيش غير كده، قبلات مسروقة، الشوق)، و فازالشوق بجائزة الهرم الذهبى وافضل ممثلة فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، كما قدم الحجر أيضًا مسلسلات (دوران شبرا، البلطجي، فرح ليلى، شمس)، ويعد الحجر من أهم المخرجين المصريين حيث عُرضَت أفلامه في أكثر من 150 مهرجان سينمائي دولي بما فيهم مهرجانات (كان، مونتريـال، نيويورك، روتردام) ليفوز بخمس وثلاثين جائزة على الصعيدين الدولي والوطني ، وكان آخر أفلامه " جريمة الايموبيليا " بطولة هاني عادل وناهد السباعي وطارق عبد العزيز .

كما يقيم المهرجان ورشه في التمثيل للمخرج محسن صبري تخرج من معهد فنون مسرحية عام 1978 وله العديد من الاعمال منها الفيلم التسجيلي " إيجليكا " والحائز علي جائزه مهرجان الاسماعيلية والفيلم التسجيلي " حدائق الشيطان " الحائز علي جائزة المركز الكاثوليكي وحاز علي جائزة سعد نديم للعمل الاول عن فيلم " احيليكا تذكروني " و جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فيلم الانسان و الفار " عام 2003 .





كما يقيم المهرجان ورشة الحكي للاطفال للمخرج المسرحي الكاتب محمد عبد الفتاح وهو مخرج مسرحي ومدرب و تمثيل و حكي ومؤسس و مدير مشروع ( بيت الحواديت ) وهو مشروع معني بتقديم الحكايات وكذلك التدريب علي كتاباتها و تقديمها للجمهور بشكل مباشر اوعبر ( كاميرا – ميكروفون ) .





وتقام الورش في إطار خطة المهرجان لتنمية الجمهور والمجتمع المحلي وتحقيق استفادة أكبر لأبناء الأقصر ومحافظات الصعيد ودعم تواصلهم مع المهرجان .

مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين برعاية إعلامية حصرية لشبكة قنوات dmc وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة والشباب والخارجية والبنك الأهلي المصري ، وبالتعاون مع محافظة الاقصر ونقابة المهن السينمائية .