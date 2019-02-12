شكرا لقرائتكم خبر عن "بالجلابية والشيشة".. محمد رمضان فى أول صورة من " زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد رمضان، عن أول صورة له فى كواليس تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "زلزال"، وظهر رمضان فى الصورة هو يجلس على الأرض بالجلابية ويمسك فى يده " الشيشة".

وكتب رمضان على الصورة التى نشرها، عبر حسابه على "انستجرام"، قائلا: " من تصوير مسلسل زلزال رمضان 2019، ثقة فى الله نجاح تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج تامر مرسى.

وبدأ النجم محمد رمضان، أمس الاثنين، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "زلزال" فى منطقة الهرم، وتحديداً فى نزلة السمان للعرض فى شهر رمضان المقبل، وذلك بعد فترة من التحضيرات وجلسات العمل مع السيناريست عبد الرحيم كمال والمخرج ابراهيم فخر.

و مسلسل " زلزال" من بطولة النجم محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وأحمد صيام وحسام داغر، إنتاج سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر.