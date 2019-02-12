شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة "ياريتك فاهمنى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة الكبيرة أنغام، لطرح أغنيتها الجديدة "ياريتك فاهمنى" اليوم الثلاثاء، وشوقت جمهورها للأغنية الجديدة، وأعلنت موعد طرح أغنيتها الجديدة بتوقيتى مصر والسعودية. وقالت أنغام عبر تويتر :" ياريتك فاهمنى الليلة الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة و6 مساءً بتوقيت السعودية".

الفنانة أنغام

أنغام وطرحت أنغام مؤخرا، برومو أغنية "يا ريتك فاهمنى" المتوقع طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، وهى من كلمات نادر عبد الله، ‏ألحان تامر عاشور، توزيع مادى".

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