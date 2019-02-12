محمد رمضان بـ"الشيشة" في كواليس "زلزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له من كواليس مسلسله الرمضاني الجديد "زلزال".

وظهر "رمضان" بالشيشة، ويرتدي جلبابًا، وعلق: "من تصوير مسلسل زلزال، رمضان 2019، ثقة في الله نجاح".

مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، حسام داغر، أحمد صيام، ومن إخراج إبراهيم فخر.

