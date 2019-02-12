"شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" يعلن أسماء أعضاء لجنته العليا في الدورة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته الرابعة، والتي تنطلق في الفترة من ١ وحتى ٧ من أبريل، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن أسماء أعضاء اللجنة العليا.

وتشكلت اللجنة من الفنان الكبير محمد صبحي رئيسًا للجنة، وبعضوية كل من الفنانة القديرة سميحة أيوب رئيسًا شرفيًا للمهرجان، ومازن الغرباوى رئيسًا للمهرجان، والفنانة والكاتبة نورا أمين المنسق العام للمهرجان، والدكتورة إنچي البستاوي المدير التنفيذي للمهرجان والفنان محسن منصور ممثلًا عن نقابه المهن التمثيلية، ووائل حسين رئيس أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أعلن عن دعمه للمهرجان بتخصيص جائزة مالية قدرها ٣٠ ألف جنيه باسم "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب، تُمنح ضمن جوائز المهرجان، تقديرًا وعرفانًا بدورها في إثراء الفن المصري، وتشجيعًا لحركة المسرح الشبابي، وتدعيمًا للمواهب والطاقات الفنية المسرحية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يُقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.