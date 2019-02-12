ابن شقيق آمال فريد لـ"الخليج 365": تاريخ ميلادها المتداول غير صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

قال محمد خليل ابن شقيق الفنانة الراحلة آمال فريد، إن هناك خطأ في تاريخ ميلاد عمته، مؤكدًا أنها لم تولد في 12 فبراير.

وقال خليل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن عمته من مواليد 19 يونيو، وهو نفس شهر الذي توفيت فيه، وطلب من الجمهور الدعاء لعمته بالرحمة والمغفرة.

وأعرب خليل عن استيائه من تداول العديد من المعلومات المغلوطة عن الراحلة، مطالبًا الجميع بضرورة التأكد من المعلومات قبل نشرها، مضيفًا "عمتي ابتعدت عن الوسط الفني وعن الظهور الإعلامي، لأكثر من 29 عامًا، وهو ما أدي إلى وجود الكثير من المعلومات غير الصحيحة عن حياتها".

ورحلت الفنانة آمال فريد عن عالمنا في يونيو 2018، عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وقدمت الفنانة الراحلة للسينما عدد من الأعمال المهمة، أبرزها "بداية ونهاية"، "حماتي ملاك"، "إحنا التلامذة"، "جزيرة العشاق"، وغيرها من الأعمال.

