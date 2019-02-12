إيرادات الاثنين.. "Glass" الأول متفوقًا على "Cold Pursuit"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حافظ فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، على بقائه في المركز الأول محتلًا صدارة قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الاثنين 11 فبراير، إيراد قُدر بـ 78 ألفًا و873 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "cold pursuit" بطولة Liam Neeson، محققًا 65 ألفًا و239 جنيهًا، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "Aquaman" بطولة Jason Momoa، وحقق أمس 55 ألفًا و197 جنيهًا، ، وذهب المركز الرابع لفيلم "The Upside" بعد تحقيقه 38 ألفًا و827 جنيهًا.

وحصل على المركز الخامس فيلم "The Prodigy" بطولة Taylor Schilling، ووصلت إيراداته 37 ألفًا و741 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "how to train your dragon" والذي حقق 19 ألفًا و594 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم "The Possession Of Hannah Grace" بطولة Shay Mitchell، محققًا 17 ألفًا و313 جنيهًا.

ذهب المركز الثامن لفيلم "The Lego Movie 2" محققًا 10 آلاف و882 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Replicas" بعدما حقق 7 آلاف و453 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Serenity" بعد تحقيقه 7 آلاف و150 جنيهًا.

