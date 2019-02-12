بالفيديو.. شيرين: لهذا السبب حاولت الانتحار أكثر من مرة

قالت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب إنها حاولت الانتحار أكثر من مرة لمرورها بظروف نفسية صعبة، مضيفة “ربنا يسامحني ويغفر لي، كانت تجربة صعبة وأتمنى ألا يفكر أي شخص في ذلك”.
وأوضحت خلال استضافتها في برنامج ” تخاريف ” الذي يذاع على قناة mbc، مساء الاثنين، أنها تتناول أدوية مضادة للاكتئاب، قائلة إنها ذهبت للكثير من الأطباء النفسيين، حتى استقرت مع معالج أميركي الجنسية.
وتابعت “كنت أود الزواج من طبيب نفسي، وأنا أعتبر زوجي طبيبا نفسيا، في بداية زواجنا تخلصت من الأشياء السلبية قررت أن ننسى كلمة خوف في حياتنا”.
وكانت شيرين تزوجت مؤخرا من المغني المصري حسام حبيب، وأديا معا أغنية لاقت انتشارا واسعا.
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