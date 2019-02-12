بعد إطلاقها خط أزياء جديدًا.. هيفاء وهبي متهمة بدعم المثليين

لم تمر سوى ساعات قليلة على قيام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلاق الدفعة الأولى لخط الأزياء من ماركتها التجارية “ Beau Voyou“، إلا أن َوجهت إليها اتهامات بدعمها المثليين، وذلك بسبب تصميم أحد الموديلات الذي اعتمد على ألوان الطيف، وهي نفس ألوان علم المثليين.

وأعرب عدد كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الأمر، حيث وجه أحدهم اللوم لها، قائلا: ”بتدعمي الشواذ واللوطيين يا هيفا“.

وعلق آخر: ”سوف يعجب هذا المنشور بالمثليين والمثليات البلهاء عم تضحك عليهم هيفاء وتستغل قضية شذوذهم وقذارتهم لتستفيد من الضجة اللي راح تتركز عليها من وراء استغلالها لشعار اللوطيين والسحاقيات“.

وأضاف متابع آخر: ”راح يستمرو بالترويج لها.. الين ما تصير شي طبيعي وعادي زي أي شي روجو له وصار طبيعي وحق“.

وكانت هيفاء قد نشرت صورة للتصميم الذي أثار هذه الضجة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”إنستغرام“، معلقة: ”لا شيء عشوائي.. كل شيء له وقته، وهناك وقت لكل شيء.. على الأقل في عالمي“.

وتابعت: ”يعتبر Beau Voyou علامة تجارية لبنانية مشرفة، حيث يتم تصنيعها كلها بمهارة، والأهم من ذلك مع الحب.. بالنسبة لي، فإن المساواة تسير على طول الطريق لذا حافظ على رقيك لأن مجموعتك في طريقها!.. كن مستعدًا للاحتفال بالحب غير المقيد وغير المحدود“.

واختتمت حديثها، قائلة: ”من قلب بيروت لكل العالم، رسالة حب بكل ألوانه لكل شب وصبية بِآمنوا بالحب“.