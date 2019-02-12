غادة ابراهيم كتبت- إيمان العوضي : تصدرت الفنانة غادة ابراهيم تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل بعد تردد أسمها مؤخرًا مقترنًا بالمخرج خالد يوسف وترويج بعض الشائعات حول ظهورها بمقطع فيديو مسئ جمعها به علي غرار مني فاروق وشيماء الحاج. كشفت غادة ابراهيم حقيقة ما تردد عنها وخرجت عن صمتها من خلال مقطع صوتي لها أوضحت فيه موقفها من تلك الشائعة فقالت: "اللي بيقول ان انا عندي فيديو ومخبي الأسم وكاتب حروف.. لو عندك فيديو قدمه ..



وتابعت: "الناس اللي عندها فراغ وعندها رغبه في التسليه بأعراض الناس يروحوا يتعالجوا لانهم محتاجين طبيب نفسي.. الأول وخرجت عن صمتها من خلال مقطع صوتي لها أوضحت فيه موقفها من تلك الشائعة فقالت: "اللي بيقول ان انا عندي فيديو ومخبي الأسم وكاتب حروف.. لو عندك فيديو قدمه ..انا ما عمري اشتعلت مع خالد يوسف ولا أعرف مكان مكتبه وأعماله معروفه في كل مكان تقدروا تشوفوها".وتابعت: "الناس اللي عندها فراغ وعندها رغبه في التسليه بأعراض الناس يروحوا يتعالجوا لانهم محتاجين طبيب نفسي.. الأول رانيا يوسف وبعدين أنا.. اللي عنده فيديو يقدمه وينشره.. لكن دا فراغ وتفاهه ابعدوا عني".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصدرها تريندات جوجل بسبب خالد يوسف.. غادة إبراهيم ترد: اللي عنده فيديو يقدمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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