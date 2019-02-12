شاهد.. محمد رمضان من كواليس مسلسله الجديد زلزال

محمد رمضان كتبت - تقى عادل نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له من كواليس مسلسل "زلزال"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق رمضان على الصورة قائلاً:" من تصوير مسلسل زلزال رمضان 2019". من تصوير مسلسل زلزال رمضان 2019". يذكر أن رمضان شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نسر الصعيد" وشاركه البطولة الفنان سيد رجب، وفاء عامر، درة، من تأليف: محمد عبدالمعطي، إخراج: ياسر محمد سامي.

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