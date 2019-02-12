تعلن إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الرابعة والتى تنطلق فى ١ وحتى ٧ من أبريل ٢٠١٩ برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى عن أسماء اللجنة العليا والتي تشكلت كالآتي : الفنان الكبير محمد صبحى رئيسا للجنة وبعضوية كل من الفنانة القديرة سميحة أيوب رئيسا شرفيا للمهرجان ومازن الغرباوى رئيسا للمهرجان والفنانة والكاتبة نورا أمين المنسق العام للمهرجانوالدكتوره إنچى البستاوى المدير التنفيذى للمهرجان والفنان محسن منصور ممثلا عن نقابه المهن التمثيلية، والأستاذ وائل حسين رئيس أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة .
وأعلن منذ أيام وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي عن دعمه للمهرجان بتخصيص جائزة مالية قدرها ٣٠ ألف جنيه باسم سيدة المسرح العربى، سميحة أيوب، تمنح
مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء، اللواء أركان حرب خالد فودة.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يعلن أسماء أعضاء لجنته العليا للدورة الرابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.