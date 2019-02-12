مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يعلن أسماء أعضاء لجنته العليا للدورة الرابعة

كتبت - إيمان محمد

تعلن إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الرابعة والتى تنطلق فى ١ وحتى ٧ من أبريل ٢٠١٩ برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى عن أسماء اللجنة العليا والتي تشكلت كالآتي : الفنان الكبير محمد صبحى رئيسا للجنة وبعضوية كل من الفنانة القديرة سميحة أيوب رئيسا شرفيا للمهرجان ومازن الغرباوى رئيسا للمهرجان والفنانة والكاتبة نورا أمين المنسق العام للمهرجان

والدكتوره إنچى البستاوى المدير التنفيذى للمهرجان والفنان محسن منصور ممثلا عن نقابه المهن التمثيلية، والأستاذ وائل حسين رئيس أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة .

وأعلن منذ أيام وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي عن دعمه للمهرجان بتخصيص جائزة مالية قدرها ٣٠ ألف جنيه باسم سيدة المسرح العربى، سميحة أيوب، تمنح

ضمن جوائز المهرجان، تقديرا وعرفانا بدور سيدة المسرح العربي في إثراء الفن المصرى، وتشجيعا لحركة المسرح الشبابى وتدعيما للمواهب والطاقات الفنية المسرحية، كما تدعم الوزارة باستضافة 100 شاب من 27 محافظة من محافظات مصر للمشاركة في الورش المسرحية والفنية الخاصة بالمهرجان وجوائز مالية أخرى منها جائزة الجمهور وقيمتها 15 ألف جنيه.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء، اللواء أركان حرب خالد فودة.