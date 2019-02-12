الليلة.. أنغام تطرح ياريتك فاهمني

أنغام كتبت - تقى عادل أعلنت الفنانة أنغام، عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "ياريتك فاهمني"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ومن المقرر طرح الأغنية الليلة في تمام الساعة الـ5 بتوقيت القاهرة، الـ6 بتوقيت الساعة الـ5 بتوقيت القاهرة، الـ6 بتوقيت السعودية ، الأغنية من كلمات: نادر عبدالله، ألحان :تامر عاشور. تعتبر الأغنية ضمن ألبوم أنغام الجديد، المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة، بعد مرور 3 أعوام على آخر ألبوماتها "أحلام بريئة" الذي طرح عام 2015.

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