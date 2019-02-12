شاهد.. فضل شاكر يتخطي حاجز المليون الثاني بأغنية حبيتك عبر يوتيوب

فضل شاكر

كتبت - إيمان العوضي :

حققت أغنية "حبيتك" أحدث أعمال المطرب فضل شاكر 2,215 مليون مشاهدة وذلك بعد مرور أسبوع علي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلي أن الأغنية من كلمات محمد رفاعي، ألحان وتوزيع علي أباظة، وقد روج فضل للأغنية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل

الاجتماعي المختلفة وأهداها لكل محبيه متمنيًا أن تنال إعجابهم.

يذكر أن آخر أعمال فضل شاكر أغنية "مع السلامة" وحصدت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، من كلمات محمد رفاعي، ألحان:وليد سعد.