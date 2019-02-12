بالفيديو.. عبير صبري تحتفل بزوجها بعد تكريمه ضمن أفضل شخصيات مؤثرة في المجتمع

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هنأت الفنانة عبير صبري، زوجها المحامي أيمن البياع بعد تكريمه ضمن أفضل شخصيات مؤثرة في المجتمع، كسفير للنوايا الحسنة لمنظمة "أمسام" التابعة للأمم المتحدة، وشاركت جمهورها صورًا ومقطع فيديو يوثق لحظة تكريمه.
د.ايمن البياع من ضمن افضل شخصيات مؤثره في مجتمعاتهم بحضور سفراء مصر وسفراء نوايا حسنه وشخصيات عربية ناجحة وملهمة في كل المجالات".
وعلقت علي الفيديو قائلة: "تكريم زوجي
يذكر أن أيمن البياع زوج الفنانة عبير
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