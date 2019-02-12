بالفيديو.. عبير صبري تحتفل بزوجها بعد تكريمه ضمن أفضل شخصيات مؤثرة في المجتمع

كتبت - إيمان العوضي :

هنأت الفنانة عبير صبري، زوجها المحامي أيمن البياع بعد تكريمه ضمن أفضل شخصيات مؤثرة في المجتمع، كسفير للنوايا الحسنة لمنظمة "أمسام" التابعة للأمم المتحدة، وشاركت جمهورها صورًا ومقطع فيديو يوثق لحظة تكريمه.





وعلقت علي الفيديو قائلة: "تكريم زوجي

د.ايمن البياع من ضمن افضل شخصيات مؤثره في مجتمعاتهم بحضور سفراء مصر وسفراء نوايا حسنه وشخصيات عربية ناجحة وملهمة في كل المجالات".يذكر أن أيمن البياع زوج الفنانة عبيرصبري من أصول فلسطينية ويحمل أيضًا الجنسية البريطانية، وهو حاصل علي دكتوراه في القانون المدني ويعمل بالمحاماة، وجاءت معرفة عبير به من خلال مشاركتها له في بعض النشاطات الإنسانية والخيرية بالقاهرة.