كتبت - إيمان محمد تصدرت الحلقة التاسعة والثمانون من مسلسل "أبو العروسة" الموسم الثاني، تريندات موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكانت الحلقة تجاوزت حاجز الـ2 مليون مشاهدة. مشاهدة. ويذكر أن المسلسل ينتمي إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، إخراج كمال منصور، وتأليف هانى كمال.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الحلقة التاسعة والثمانون من "أبوالعروسة" تتصدر تريندات يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.