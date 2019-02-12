في ذكرى رحيله.. المخرج عمرو عرفة يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد المخرج المصري عمرو عرفة، ذكريات أخر ساعات في حياة الفنان الراحل علاء ولي الدين، والذي رحل عن عالمنا يوم 11 فبراير 2003 عن عمر يناهز الـ 39 عامًا.

وقال عمرو عرفة، عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «آخر مشاهد علاء ولي الدين الله يرحمه.. خلصنا تصوير في البرازيل و رجعنا ليلة العيد و علاء كلم كل أصحابه واحد واحد سلم عليه و قعد يرغي معايا لغاية الفجر .. زي ما يكون عارف انها آخر مكالمة.. كأنه كان إمبارح .. نسألكم الفاتحة».

يذكر أن الفنان علاء ولي الدين، فارق الحياة عن عمر يناهز التاسعة والثلاثون والذي وافق آنذاك أول أيام عيد الأضحى من جراء مضاعفات السكري الذي كان يعاني منه.

وكان أخر أعماله التي عرضت في السينما فيلم «ابن عز»، كما أنه رحل قبل أن يكمل تصوير فيلم «عربي تعريفه».

و ساهم علاء ولي الدين، في ظهور عدد من نجوم الساحة الفنية الحاليين أمثال أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز، ومحمد سعد، فشخصية «اللمبي»، كان أول ظهور لها في فيلم «الناظر» وبعدها انطلق محمد سعد وأصبح نجم شباك.