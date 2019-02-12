زينة تتألق في جلسة تصوير كاجوال.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية زينة جمهورها في عدة صور جديدة لها من جلسة تصوير حديثة، خضعت لها دون إرادتها.

زينة علقت على الصور التي نشرتها وكتبت: «مفيش أحلى من الطبيعي مبحبش أقف أتصور بس لما حد يصورني وأنا مش مركزة بتطلع أحسن من الطبيعي شكرا يا صلاح».

الفنانة المصرية أبهرت محبيها من خلال لوك عصري أنيق، جمع بين الكاجوال والكلاسيكية، وإن كان غلب عليه الكاجوال في اختيارها لملابسها.

زينة كشفت عن جمالها الكلاسيكي من خلال قبعة عريضة ونظارة شمس، بينما تلقت عدد كبير من التعليقات التي تغزلت فيها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، ووجدت أن اللوك يليق بها.

الفنانة المصرية احتلفت بعيد ميلادها مؤخرا، وشاركت جمهورها في فيديو يكشف عن صوت توأمها عز الدين وزين الدين وهما يغنيان لها.

الجدير بالذكر أن الفنانة زينة تشارك في فيلم “كل سنة وأنت طيب”، مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، عزت أبو عوف، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومن تأليف محمد عبد المعطي وإنتاج نيوسينشري.