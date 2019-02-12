الكشف عن عقود زواج عرفي لخالد يوسف من منى فاروق وشيما الحاج.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مازالت قضية الفنانة منى فاروق وشيما الحاج هي الأبرز في الوسط الفني، حيث ينتظر الجمهور حكم القضاء على الفنانتين ومعرفة مصيرهما.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صور من عقد الزواج العرفي الذي عرض على النيابة، والذي أكدت به منى وشيما ارتباطهما بالمخرج المصري خالد يوسف.

عقد الزواج العرفي وفقا لما جاء على لسان منى وشيما تم في عام 2014، وأكدت كل منهما أن المخرج المعروف وعدهما بالعمل في السينما معه.

منى فاروق ذكرت في التحقيقات أن خالد يوسف هو من قام بتصويرها، وأكدت شيما الحاج أن سنهما كان صغيرا وأنهما لم تدركان تبعى ما فعلتاه في هذا الوقت.

ووجهت منى الشكر لكل من وقف بجوارها، وطلبت من شقيقها الذي فصل من عمله بسببها أن يسامحها، كما طلبت من كل محبيها أن يسامحوها.

ومن جانبه أصدر المخرج خالد يوسف بيان استنكر فيه الحملة التي أقامها الإعلام ضده، بينما قال إن التحقيقات لم تذكر كل هذه الأشياء التي قيلت عنه، وأكد أن ما يقوله الإعلام فيه إهانة لكل الفن المصري وفنانات مصر، حيث اتهمن بأنهن يقمن علاقات غير مشروعة للعمل بالتمثيل.