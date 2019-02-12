متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - صاحبة الفيديوهات الجنسية مع المخرج المشهور تكسب تعاطف الجمهور بهذا الفيديو

شغلت قضية الفنانة منى فاروق الراى العام على منصات التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، فبعد الهجوم عليها مما اقترفت يديها واتهامها بقضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج المشهور، دجت منصات التواصل الاجتماعى مرة اخرى للتعاطف معها عقب اعتذارها وتصويرها مقطع فيديو اثناء تجديد حبسها ظهرت فيه باكية وتطلب السماح والدعاء، بشأن قضية المقاطع الإباحية مع خالد يوسف وزميلتها الفنانة شيماء الحاج.

وقالت منى فاروق : اهلي كلهم قاطعوني واخويا اترفد من شغله وواحد كان بيحبني سابني واصحابي اتخلوا عني وحياتي ادمرت وبطلب من الناس تسامحنى وتدعيلي"

وعقب انتشار مقطع الفيديو تعاطف معها الكثير من الجمهور داخل مصر وجارجها، واطلق االبعض هشتاج تعاطفا مع منى فاروق.



وكتب رضا السيد لسه متفرج على فيديو منى فاروق وهى بتعيط وحاجة تقطع القلب والله كلنا مستورين والله وعاملين بلاوى مايعلم بيها الا ربنا .. لا تحتقر عاصياً ضعف أمام شهواته .. فقد تنام مغتراً بطاعتك .. بينما ينام المذنب ودمعه على خده ندماً على مافرط في جنب الله

فيقلبه الله ولا يقبلك .

بينما كتب أخر :"أرحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء.. بالله عليكم كفايه كده. النبي ﷺ عمره ما فرح في معصيه مخلوق. رحمة ربنا أوسع من الكون. محدش يحب يكون مكانها وكلنا مليانين معاصي. إرحموها و إستروها. أشد أنواع التوبه بتيجي بعد أشد أنواع المعصيه. ربنا يفك كربك.

كانت الاجهزة الامنية قد القت القبض على الفنانة منى فاروق والفنانة شيماء الحاج ، وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات الجارية فى واقعة الفيديوهات الجنسية مع المخرج المعروف.

كما قررت النيابة العامة ايضا حبس سيدة الاعمال منى الغضبان لاتهامها بنفس القضية 4ايام على ذمة التحقيقات.