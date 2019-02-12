!خلع ملابسه وحاول اقتحام مدرسة للبنات في مكة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 02:40 مساءً -
ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، القبض على مريض نفسي حاول اقتحام مدرسة بنات بعد أن خلع ملابسه.
وفوجئ عدد من أولياء الأمور وحارس مدرسة ”الثانية والثلاثين بعد المائة الابتدائية للبنات“ بمحاولة شخص الدخول للمدرسة تظهر عليه تصرفات غريبة، لكنهم منعوه من الدخول.
وأقدم الشخص على خلع ملابسه أمام الحاضرين، مثيرًا اضطرابًا بين الطالبات؛ ما اضطر معه الأهالي إلى عمل حاجز بشري بينه وبين بوابة المدرسة لحين وصول الجهات الأمنية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجاني، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّه.
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