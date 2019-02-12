عاصي الحلاني وسعد لمجرّد يعانقان بعض في باريس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 02:40 مساءً -

سُرّ محبّو الفنانين اللبناني عاصي الحلاني والمغربي سعد لمجرد، بلقاء مميز جمع الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس. فقد نشر الحلاني عبر صفحته الرسمية على انستغرام صورة تجمعه بالفنان المغربي حيث ظهرا وهما يعانقان بعضهما البعض. وعلّق عاصي الحلاني على المنشور كاتباً:” يسعد مساكم من باريس مع حبيب القلب سعد لمجرد”. فيما علق لمجرد بدوره كاتباً: “كان الي الشرف التعرف عليك حبيبنا”.

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