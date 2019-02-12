شيرين عبد الوهاب في حوار جرئ: ربنا كرمني بزوج زي حتة الألماظ وسبب غريب يمنعني من الصلاة.. وتعترف ان مهرها 25 قرش

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 02:40 مساءً -

لعلّ حلقة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مع وفاء الكيلاني في برنامج “تخاريف” ليلة أمس على شاشة mbc، كانت واحدة من أكثر الحلقات إثارة للجدل. إذ قدّمت صاحبة “آه يا ليل” مجموعة من الاعترافات عن حياتها الشخصية والمهنية، وتكشف تفاصيل خاصة لجمهورها.

بداية تطرّقت شيرين إلى زواجها من الفنان المصري حسام حبيب، معلنة أنها هي من تقدّمت بطلب يده، وأن مهرها هو “25 قرشاً”. معلنةً أنها لم تعرف السعادة الحقيقية في زيجاتها السابقة بل اكشتفتها في زيجتها الثالثة مع حبيب.



“حسام يمنعنى من البوس في السلام على الرجال”.. جاء هذا التصريح؛ ردا على سؤال وفاء الكيلانى خلال حوارها :”إلى أي مدى يغار زوجك عليكِ”.

وأوضحت “شيرين” : “حسام يرى إن الست حرمة والسلام للرجال لا يكون سوى بالأيدي فقط وذلك خوفًا عليها”.

وأشارت إلى أنه غيور جدًا عليها وأنها تحب الرجل الغيور بشكل عام، مشيرة إلى أنه يملك الكثير من صفات والدها وأهمها ارتدائه للفانلات البيضاء بشكل دائم وكذلك رائحة جسده تشبه رائحة جسد والدها.



وكشفت شيرين، عن أنها كانت تتمنى الزواج من طبيب نفسى، لأنها تعاني من “الوسواس القهري”، وذهبت لأكثر من طبيب ليعالجها، وحاليا تعالج عند دكتور أمريكي وتستعين بمترجم، مؤكدة أنها تستعين بطبيب لأنها لا تؤيد أن تتحدث مع صديقاتها في أسرار يستغلونها فيما بعد.

وروت قصة لرتباطها بالمطرب حسام حبيب، قائلة:”تجمعنى بحسام علاقة صداقة منذ زمن بعيد، ولم اكن أتخيل أن نصبح زوجين”، متابعة:””مريت بفترة صعبة فى حياتى وكنت أعانى نفسيا، وفوجئت وقتها بوقوف حسام حبيب بجانبى”.

واستكملت:”عزمنى مرة فى مطعم ولم أكن أراه وقتها غير أنه حبيبى، وفوجئت بنفسى أساله “هو إحنا ينفع نتجوز؟”.



ووصفت زوجها المطرب حسام حبيب بأقوى الأوصاف الرومانسية، قائلة: “ربنا كرمني بزوج زي حتة الألماظ، وصاحب قلب نقي وصافي”.

وأكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أنها تعرضت للتحرش أكثر من مرة، لافتا إلى أنها كانت تتجاهل أحيانا بعض مرات التحرش اللفظي، وكأنها لا تسمعها.



أكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أنها تصلي طوال عمرها ولكنها ليست مواظبة على الصلاة.

وأضافت: “حسام مجنون مانكيير وبادكيير ولذلك لا أصلي أبدًا بها لأنني أرى انني غير نظيفة”.



وكشفت خلال الحلقة أنها تخشى جدًا من فقدان حسام حبيب، وتخشى ابتعاده عنها لأي سبب لأنها لن تتحمل الفراق.