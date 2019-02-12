نادين لبكي وزوجها ضيفا اوبرا وينفري في منزلها

بعد ان اشادت بفيلم “كفرناحوم”، استضافت الاعلامية الأميركية الشهيرة اوبرا وينفري، المخرجة اللبنانية نادين لبكي وزوجها المنتج خالد مزنر لتناول الغداء معها في منزلها.

ونشرت اوبرا صورة على حسابها الرسمي عبر موقع “انستغرام”، وهي تتوسط نادين وخالد، وكتبت “المخرجة الاستثنائية نادين لبكي وزوجها المنتج خالد أتيا للغذاء معها. وعبّرت اوبرا في عن اعجابها الشديد بفيلم “كفرناحوم” للمخرجة نادين لبكي ونصحت الجميع بمشاهدته.

نذكر أن فيلم “كفرناحوم” لـ نادين كان قد خسر امام فيلم “روما” عن فئة أفضل فيلم ناطق باللغة الاجنبية ضمن حفل جوائز البافتا الذي اقيم فجر الاثنين.

وكانت اوبرا قد نشرت بوستر فيلم “كفرناحوم” منذ اسابيع، وكتبت: “هذان الاثنان مقنعان جداً على الشاشة ويستحقان وقتكما. قصة صبي صغير يقاضي والديه على انجاب أطفال لا يستطيعان الاعتناء بهم ما يجعلك تفكر في كل الأطفال الذين يعيشون نفس القصة فهي حقيقة يومية”. وختمت قائلة: “برافو لفريق كفرناحوم”. وارفقت التغريدة بصورة لبوستر الفيلم.

بدورها ردت نادين لبكي على التغريدة وقالت: “شكراً لك اوبرا على كل ما تقومين به هذا يعني الكثير لي”.