إتهام هيفاء وهبي بمساندة المثليين

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من االقاهرة: واجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انتقادات مع إطلاق خط الموضة الخاص بها بسبب استخدامها لألوان قوس قزح علم المثليين. حيث اعتبر البعض أن ظهور هذه الألوان بأكثر من تصميم أمر مقصود ويدل على دعمها ومساندتها للمثليين الذين يتخذون قوس قزح كشعار لهم ولأنشطتهم



وذلك عقب إطلاق خط الازياء الخاصة بها الذي أعلنت عنه قبل أيام قليلة عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي يتضمن التصاميم للرجال والنساء.

