احمد فتحي في رمضان المقبل بمسلسل " الواد سيد الشحات"

يشارك الفنان أحمد فتحي، في السباق الرمضاني المقبل كضيف شرف في مسلسل الواد سيد الشحات للنجم أحمد فهمي، ويجسد خلاله شخصية مهراجا هندي في سياق الأحداث التى تدور فى حلقات منفصلة متصله.

يشار إلي أن مسلسل "الواد سيد الشحات" من بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن وغيرهم من الفنانين كضيوف الشرف خلال الحلقات وهو من إنتاج شركه سينرچي، وسيناريو وحوار مصطفي صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ومن إخراج أحمد الجندي.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فتحى، فيلم ساعة رضا، والذى شارك به فى الموسم الحالى لإجازة نصف العام وحقق نجاحاً جماهيرياً.

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