شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور براد بيت بعيد ميلاد أنيستون.. هكذا وصفها جاستين ثيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من احتفال النجمة العالمية جنيفر أنيستون بعيد ميلادها الـ 50 مع 200 شخص من أصدقائها المقربين من بينهم زوجها السابق براد بيت، وهي كانت واحدة من أهم مفاجآت الحفل .

لكن نجم هوليوود الشهير جاستين ثيرو أيضا الزوج السابق لجنيفر أنيستون ، فقرر أن يحتفل علي طريقته بعيد ميلادها، فنشر صورة لأنيستون باللونين الأبيض والأسود علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " وهي تحمل "قرون ثور" فوق رأسها، وعلق ثيرو علي الصورة فكتب : "عيد ميلاد سعيد لهذه المرأة الشرسة" ، و هو ما يظهر مدي الغيرة التي يشعر بها ثيرو بعد ظهور براد بيت في حياة أنيستون من جديد.