أبو الليف يطير إلى أمريكا لإحياء حفل عيد الحب ويترك "عربى منظرة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر المطرب نادر أبو الليف إلى أمريكا لإحياء عدد من حفلات عيد الحب الأمر الذى يتسبب فى تأجيل عرض مسرحية "عربى منظرة" الذى انضم إليها مؤخرا بدلا من الفنان سامح حسين وتضم عددا كبيرا من الفنانين منهم شمس، طارق جلال، إيمى طلعت زكريا، الفنانة القديرة نادية شكرى، أحمد الحلوانى، هانى حسن الأسمر، والعرض من تأليف طارق رمضان، ديكور وملابس وائل عبد الله، مخرج منفذ حيدر شوهير، إخراج هشام عطوة.

يذكر أن آخر أعمال أبوالليف المسرحية كانت "كينج كونج" وتم عرضها على مسرح البالون وتدور أحداثها حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها، فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة.

وشارك فى بطولتها بجانب أبوالليف الفنان محسن محيى الدين ومجدى عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليمان وأسيا وأحمد صالح وإبراهيم الزهيرى وسيد مصطفى وصبرى علم الدين، تأليف سليم كتشنر، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا وتوزيع موسيقى هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدى ونس، استعراضات محمد سميح، وإخراج محمد حسن.