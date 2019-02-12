شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دور محمود الجندى فى مسلسل "حكايتى" مع ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان محمود الجندي شخصية صاحب إحدى الشركات الكبرى في إسكندرية هو جد أحمد صلاح حسنى وتامر شلتوت، وذلك ضمن أحداث مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.

وانتهت ياسمين وفريق عمل المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى مدينة الاسكندرية، حيث انطلق التصوير من المدينة الساحلية، وبعدها انتقلت أسرة العمل الى القاهرة لاستكمال التصوير بمناطق متفرقة ما بين مدينة الانتاج الاعلامى وشبرامنت وأكتوبر، على أن يسافر الابطال مرة أخرى الى الاسكندرية لتصوير باقى مشاهد المدينة الساحلية، خاصة وأن العمل تدور معظم أحداثه هناك.

يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.