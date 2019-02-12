أشرف عبدالباقي يحيي ذكرى رحيل علاء ولي الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا الفنان أشرف عبدالباقي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، ذكرى رحيل صديقه الفنان علاء ولي الدين.

وعلق: "16 سنة عدت من غيرك يا صاحبي، ربنا يرحمك وإن شاء الله تكون في مكان أحسن، ادعوا لعلاء بالرحمة".

الفنان علاء ولي الدين رحل عن عالمنا في 11 فبراير 2003، عن عمر يناهز 39 عامًا، بعدما قدم خلال مشواره الفني القصير مجموعة من الأعمال أبرزها "الناظر"، "عبود على الحدود"، "الإرهاب والكباب"، "ابن عز".