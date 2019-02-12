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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شاركت الفنانة منال سلامة جمهورها بصورة من احتفال زوجها المخرج عادل أديب بعيد الحب، عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت "منال" صورة لعدد من القلوب، مكتوب عليها "بحبك"، وعلقت "رجعت البيت لقيت جوزي حاططلي القلوب دي في المطبخ ههههه طبعًا اتبسطت وبقوله كل عيد حب وانت طيب وحبيبي".
يُذكر أن أخر أعمال الفنانة منال سلامة، كان دورها في مسلسل "عائلة الحاج نعمان" بطولة تيم حسن، صلاح عبدالله، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، هبة مجدي، محسن منصور، تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر منال سلامة تكشف عن هدية زوجها لها في "عيد الحب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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