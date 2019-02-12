ميرنا وليد - بيروت - في كواليس الحلقة العاشرة من برنامج "ديو المشاهير" أطل الممثل عباس جعفر بلقاء خاص مع "الفن" ليتحدث عن أصداء أغنيته الجديدة "راسي بعلبكي"، كما رد عن العديد من الأمور، إذا كان من الممكن أن يقدم برنامجاً تلفزيونياً.
ضيفة البرايم الفنانة ماريتا الحلاني فاجأها شقيقها الوليد و شقيقتها دانا بالإحتفال بعيد ميلادها في الكواليس.
وقد أجرينا لقاءً مع ماريتا والوليد الحلاني حيث تحدثا عن المحبة الكبيرة الموجودة بين أفراد عائلة الحلاني، كما رد كل من ماريتا والوليد على انتقاد الموزع بلال الزين بطريقة غيرة مبالية.
وكان بلال الزين قد كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"ضيفة الحلقة ما بعد القادمة من برنامج ديو المشاهير الفنانة Renat Boshosho (العاملة الأجنبية في منزل آل الحلاني)".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- عباس جعفر:"غنيتي عملت قلق"..والوليد وماريتا الحلاني يفجران مفاجأة عن خادمات العائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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