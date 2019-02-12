نصائح لمن سيقضي “​الفالنتاين​” او عيد الحب وحيداً

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 12:59 مساءً -
ينتظر العشاق يوم 14 شباط/فبراير من كل عام للاحتفال بعيد الحب، فيسارعون إلى إقتناء الهدايا والورود الحمراء والشوكولا، ولكن ماذا لو كنت ممن سيقضون “الفالنتاين” لوحدهم؟ وفي ما يلي يعض النصائح:
عبّر عن مشاعرك الحقيقية: اجعل هذا اليوم مناسبة لتعيد فيها الاعتبار لنفسك ولمشاعرك تجاه ذاتك.
اشتر لنفسك هدية: لا تنتظر من شخص آخر أن يقدم لك هدية، افعل ذلك بنفسك.
لا تضخم الأمر: اعتبر هذا اليوم كغيره من الأيام.
“دلع” نفسك: خصص هذا اليوم للقيام بشيء غير مألوف، مثل الذهاب لمشاهدة منظر الشروق أو الغروب، أو قضاء اليوم كأنك سائح في بلدك، أو ممارسة التأمل.
اقض اليوم مع أصدقائك المقربين: قد يكون الأصدقاء ملجأ عدد من الأشخاص في عيد الحب، على اعتبار أن العلاقات الاجتماعية تمنح الإنسان الحب والانتماء الذي يحتاجه.
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