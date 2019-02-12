نصائح لمن سيقضي “​الفالنتاين​” او عيد الحب وحيداً

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 12:59 مساءً -

ينتظر العشاق يوم 14 شباط/فبراير من كل عام للاحتفال ب​عيد الحب​، فيسارعون إلى إقتناء الهدايا والورود الحمراء والشوكولا، ولكن ماذا لو كنت ممن سيقضون “​الفالنتاين​” لوحدهم؟ وفي ما يلي يعض النصائح:

عبّر عن مشاعرك الحقيقية: اجعل هذا اليوم مناسبة لتعيد فيها الاعتبار لنفسك ولمشاعرك تجاه ذاتك.

اشتر لنفسك هدية: لا تنتظر من شخص آخر أن يقدم لك هدية، افعل ذلك بنفسك.

لا تضخم الأمر: اعتبر هذا اليوم كغيره من الأيام.

“دلع” نفسك: خصص هذا اليوم للقيام بشيء غير مألوف، مثل الذهاب لمشاهدة منظر الشروق أو الغروب، أو قضاء اليوم كأنك سائح في بلدك، أو ممارسة التأمل.

اقض اليوم مع أصدقائك المقربين: قد يكون الأصدقاء ملجأ عدد من الأشخاص في عيد الحب، على اعتبار أن العلاقات الاجتماعية تمنح الإنسان الحب والانتماء الذي يحتاجه.