كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 12:59 مساءً -
أثارت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب ما كشفته عن كلفة تجميل أسنانها الباهظة.
وقالت الشعيبي خلال حلولها ضيفة في برنامج The Plane، الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد، إن قيمة أسنانها تعادل سعر سيارة من طراز “بنتلي”، وهو ما أثار دهشة الراشد الذي لفت إلى أن هذا يعني 40 ألف دينار كويتي.
كما ردّت الشعيبي على الراشد أنه يحتاج هو أيضاً إلى إجراء عملية “هوليوود سمايل”، بسبب طبيعة عمله.
وكانت الشعيبي قد كشفت أيضاً تفاصيل سجنها لمدة أسبوع، والمعاناة التي عاشتها خلال هذه الفترة، وذلك بعد أن صدر حكم ضدها بالحبس شهر، بسبب كسرها لإشارة مرور.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. فنانة خليجية تصدم الجمهور وتكشف عن المبلغ الباهظ الذي دفعته لتجميل أسنانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.