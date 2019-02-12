هل يستفيد مريض السرطان من شرب ماء زمزم؟.. شاهد إجابة خبيرة سعودية على هذا السؤال!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 12:59 مساءً -

قالت خبيرة سعودية في مجال جينات السرطان، إن ماء زمزم يحتوي على درجة ملوحة عالية، تجعله غير مفيد لمرضى السرطان، ويتعارض مع الأدوية الكيميائية.

وأكدت الدكتورة خولة الكريع أن “بول الإبل” أو “لبن الإبل” لا يعالجان مرض السرطان، مشيرة إلى عدم وجود إثبات علمي على تلك الادعاءات.

وأوضحت خلال حديثها لبرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن مرض السرطان ليس مرضا واحدا، وليس هناك شيء واحد يمكن تعاطيه لعلاج كل أنواع السرطان.

وأضافت أن هناك قوانين دولية معروفة ومعتمدة لمنهج البحث العلمي؛ وهذه القوانين تعتمد مراحل متعددة يجب أن يمر بها العلاج؛ كي يثبت أنه مفيد وناجح.

ولفتت إلى أن من يدعي بأن “بول الإبل” يعالج السرطان عليه إثبات ذلك بالطرق المعتمدة دوليا، ونشر بحثه في إحدى المجلات العلمية، التي لديها مُحكمات موثوقة لاعتماد البحث العلمي.