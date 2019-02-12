شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أبوظبي 2019 يكشف تفاصيل معرضه السنوي للفنون التشكيلية والان مع التفاصيل

كشف مهرجان أبوظبي 2019 اليوم الثلاثاء، عبر بيان صحفي، عن تفاصيل معرضه السنوي للفنون التشكيلية للعام الجاري، والذي يقام تحت عنوان "آفاق بعيدة"، خلال فبراير (شباط) ومارس (آذار).

ويقدم المعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، مجموعة من فريدة من الأعمال الفنية التي تستعرض تاريخ رسم المناظر الطبيعية في أوروبا لأول مرة في الشرق الأوسط، المقتنيات الأميريّة من لختنشتاين، إحدى أهَمّ وأعرق المجموعات الخاصة في أوروبا والعالم.

ويستقبل المعرض جمهوره من يوم 26 فبراير الجاري وحتى 25 مارس 2019 بمنارة السعديات في جزيرة السعديات بأبوظبي.

ويتضمّن المعرض أكثر من سبعين عملاً تغطي أربعمائة عام من التشكيل، من القرن الخامس عشر حتى التاسع عشر، لكبار الفنانين أمثال بيتر بول روبينز، جان بروغيل الأكبر، جوس دي مومبر، أليساندرو بونفيتشينو، جين موريتو، الموجودةُ أعمالهم في اللوفر باريس، برادو مدريد، متحف فيكتوريا وألبيرت في لندن، سميثسونيان واشنطن ومعهد الفنون في شيكاغو، متروبوليتان نيويورك وغيرها.

وتتضمن فعاليات المعرض التشكيلي "آفاق بعيدة"، برنامجاً تعليمياً حافلاً يقدم لجمهور المهرجان فرص المشاركة في الجلسات الحوارية وجولات الزوار، وورش العمل الإبداعية من وحي الأعمال الفنية المعروضة.

ونظّم مهرجان أبوظبي في إطار دعمه للتشكيليين الإماراتيين، برنامج إقامة فنية لخمسة فنانين إماراتيين من المنتسبين لمبادرة "رواق الفن الإماراتي" من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وهم: عائشة جمعة، حمدان بطي الشامسي، أسماء خوري، تقوى النقبي، ميثاء عبدالله، حيث أتاح لهم الإقامة الدولية فرصة فريدة من نوعها لزيارة مؤسسات فنية وثقافية كبرى في فادوز، لختنشتاين، وفيينا بالنمسا تمكيناً لهم من تطوير معارفهم الفنية وتبادل خبراتهم ورؤاهم المختلفة والفريدة، وذلك تحت إشراف مستشارة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، الأميرة إيرينا زو ساين-ويتجينشتاين-بيرليبورج، والفنانة التشكيلية عائشة جمعة.