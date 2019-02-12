شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2020 والان مع التفاصيل

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي اختيار روسيا لتكون ضيف شرف الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب عام 2020، وفقا للعين الإخبارية.

ومن المتوقع أن تستقطب مشاركة روسيا المتميزة عدداً كبيراً من الزوار إلى المعرض الذي يسلط الضوء على النتاج الثقافي والأدبي والفني العالمي، حيث تُنظم باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة طوال مدة المعرض، والتي ستغطي جوانباً مختلفة تشمل الأدب والثقافة والفن والموسيقى في روسيا، وقد وقعت دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي مذكرة تفاهم مع الوكالة الفيدرالية للصحافة والاتصال الجماهيري-موسكو، لتنسيق مشاركة الجانب الروسي في المعرض.

ووقع الاتفاقية سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي، وفلاديمير جريجوريف، نائب رئيس الوكالة الفيدرالية للصحافة والاتصال الجماهيري–موسكو.

وقال سيف سعيد غباش: "يؤكّد اختيار روسيا كضيف الشرف في دورة عام 2020 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب على عمق الروابط التي تجمعها بالعالم العربي، وعلى قوة العلاقة الراسخة بينها وبين دولة الإمارات. واستناداً إلى العلاقات التجارية والتقارب الذي يجمع البلدين في شتى المجالات، فقد امتدت هذه الروابط لتغطي النتاجات الثقافية والأدبية والإنجازات العلمية والفنية التي قدمتها دولةٌ تعد الأكبر في العالم وتمتلك ثقافةً عريقة وتاريخاً موغلاً في القدم".

وأضاف "لا تستند مكانة روسيا إلى اقتصادها وأدبها الشهير عالمياً فحسب، بل تمتدّ لتشمل ثِقَل نتاجها الثقافي أيضاً؛ حيث تحتضن آلاف دور النشر، وفي ظلّ توجيهات قيادتنا الحكيمة، فإننا لا نألو جهداً لدعم المساعي الرامية إلى الانفتاح الثقافي والاحتفاء بالثقافات الأخرى، وذلك في إطار هدفنا لتعزيز توجهات التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتشجيع على السياحة الثقافية والنهوض بها".

من جانبه، قال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب: "ستحتفي الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بروسيا، والتي تتميز بثقافتها الفريدة وفنونها وإرثها الغنيين علاوةً على تقاليدها القائمة على المعرفة، قدمت خلالها مجموعةً واسعة من الأعمال الثقافية والإبداعية في مجالات الفن والتأليف والنشر والمعرفة. ومن جهةٍ أخرى، ترسخ استضافتنا لروسيا الرؤية طويلة الأمد في مدّ جسور التواصل مع الثقافات العالمية الأخرى".

وأضاف "من المتوقع أن يكون معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2020 فعاليةً ثقافيةً نابضةً بالحياة بفضل مشاركة روسيا، التي ستسلّط الضوء على لغاتها ونتاجاتها الإبداعية وملامح قطاع النشر فيها. كما نتطلع للترحيب بالفنانين والعقول الإبداعية والكتّاب المؤثرين المشهورين من روسيا، ونأمل أن يؤدي هذا التجمع الثقافي إلى النهوض بقطاع نشر مشترك يستفيد من أسواق النشر في كلا البلدين، عبر توفير فرص التطوير المهني والنتاجات الفريدة المستندة إلى المعرفة للمثقفين والكُتَّاب في كلا البلدين".

وكانت الهند هي ضيف شرف دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي يعقد في الفترة من 24 إلى 30 أبريل المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.