أوبرا وينفري: “الاستثنائية نادين لبكي في منزلي” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــــرد: زارت المخرجة اللبنانية نادين لبكي الإعلامية أوبرا وينفري في منزلها بصحبة زوجها المنتج خالد مزنر. ونشرت الأخيرة صورة تجمعهم وعلّقت عليها: “انظروا من أتى اليوم للغداء.. المخرجة الاستثنائية نادين لبكي وزوجها المنتج. أحببت فيلمهما “كفرناحوم” كثيراً. شاهدوه إن كانت لديكم الفرصة”. أمّأ الصفحة الرسمية للفيلم فعلّقت: “شكراً على الدعم والشغف… يعني لنا الكثير”. إشارة الى أنّ لبكي تستعدّ لحضور حفلة توزيع جوائز الأوسكار التي ستقام في 24 شباط/فبراير الجاري.

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