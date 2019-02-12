إعلانات مُكثفة لأغنية فضل شاكر الجديدة

متابعة بتجــــــــــــــرد: يشنّ الفنان فضل شاكر حملة دعائية واسعة لأغنيته الجديدة “حبيتك” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. ويعرض موقع “يوتيوب” الشهير إعلانًا لأغنية “حبيتك”، لدى تشغيل أي فيديو من فيديوهات أغاني أبرز الفنانين العرب. وحقق فيديو أغنية فضل شاكر أكثر من مليوني مشاهدة منذ إتاحة عرضه رسميًا في 1 شباط/فبراير الجاري. الجدير ذكره أن الأغنية رومانسية لا تختلف عن اللون الذي اعتاد فضل شاكر تقديمه في أعماله الفنية، وهي من كلمات محمد رفاعي، ألحان علي اباظة وتوزيع علي اباظة. لمشاهدة فيديو أغنية “حبيتك”:

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