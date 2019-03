ما الذي جمع بين أمير دندن وعائلة الراحل وديع الصافي؟

View this post on Instagram

جيل يكمل جيل لرسالة الفن، فرحت بالأداء الموسيقي لأغنية #سكر_كلامك من حفيد العملاق الراحل #وديع_الصافي ونجل الأستاذ #جورج_الصافي حبيبي @charbelalsafi وليس غريب على أن تكون فنان من عائلة فنية عريقة تعلمنا منها، محبتي لك شربل وتحياتي من القلب للعائلة الكريمة ❤ #WadihAlSafi #SekkarKalamek #Lebanon #لبنان #AmeerDandan #AKD #أمير_دندن