متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش ملكة انجلترا، إليزابيث الثانية، حالة من الترّقب والقلق الشديدين، بسبب المشكلة الحاصلة بين دوقة ساسكس، ميغان ماركل، ووالدها توماس، الذي قام قبل أيام بتسريب صورة من خطاب خاصّ، كانت قد أرسلته له ميغان.
وكشف أحد أصدقاء الدوقة، لمجلة فانيتي فير، عن أنّ الملكة على علم بتفاصيل ذلك الخلاف الأسريّ، الحاصل بين ميغان وأسرتها، وأنّها طلبتْ من هاري وميغان، أنْ يحاولا إيجاد مخرج سريع لذلك "الكابوس"، الحاصل مع توماس.
ويتزامن ذلك، مع الكشف عن أخبار تتحدّث عن أنّ قصر كينسينغتون يدرس اتّخاذ بعض الإجراءات القانونية، بعد قيام توماس بتسريب ذلك الخطاب الخاصّ، الذي أرسلته له ميغان إلى الصّحافة، ووسائل الإعلام.
ومع هذا، فقد رفض مسؤولو القصر، التّعليق على ما ورد في تقرير مجلة "فانيتي فير"، من معلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث "قلقة للغاية" من كابوس خلاف ميغان ماركل مع والدها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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